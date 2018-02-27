Около 40 спасателей тушат пожар на вещевом рынке в Тбилиси

Порядка 40 спасателей задействовано в ликвидации пожара, возникшего в Тбилиси в ночь на вторник на территории торгового центра «Терги-1». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Предварительно установлено, что площадь возгорания составляет более 2 тыс. кв. м. К настоящему времени огонь пока не удалось локализовать.

Пожарные полагают, что возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, которая была заменена несколько месяцев назад из-за пожара в соседнем помещении.

На месте пожара работают полицейские, а также прибыли владельцы складов для проверки сохранности своего товара.