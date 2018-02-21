При пожаре в молодежном центре Роттердама пострадали 13 человек

В нидерландском городе Роттердам произошел пожар в молодежном центре. В результате возгорания пострадали 13 человек. Об этом сообщает портал NL Times.

Утверждается, что в пятиэтажном здании центра проживают люди с психологическими проблемами. Огонь вспыхнул в шкафу на третьем этаже, также горел контейнер на первом этаже. Неизвестно, связаны ли между собой это два очага возгорания.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар, однако здания оставалось задымленным долгое время. Жители центра, а также близлежащих домов были эвакуированы. Потребовалась госпитализация 11 человек с отравлением дымом.

Причина происшествия устанавливается.