Пожар лишил крова более 40 человек в якутском селе

Пожар оставил без крова 41 жильца двухэтажного жилого дома в якутском селе Казачье Усть-Янского района, сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.

В настоящее время идет ликвидация горения. На месте работают оперативники.

Жильцы временно разместились у родственников.

Село Казачье находится в 3356 км к северу от Якутска, в нем проживают свыше 1,3 тыс. человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Бурятии сгорел храм буддийского монастыря. Причиной пожара стало печное отопление.