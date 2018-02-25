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Десятки человек пострадали при пожаре на дискотеке в Италии

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Фото: TASS/Zuma/Mairo Cinquetti
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Пожар на одной из дискотек итальянского города Дезенцано-дель-Гарда стал причиной госпитализации семнадцати человек с признаками серьезного отравления дымом. Информацию об этом распространило управление скорой медицинской помощи Ломбардии в воскресенье, 25 февраля.

На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты, вертолет и шесть карет скорой помощи, сообщает «РИА Новости».

В местные больницы также самостоятельно обратились не менее 52 человек.

Всего в здании находилось несколько сотен посетителей, которые были эвакуированы на автобусах, предоставленных местными властями.

22 февраля в американском городе Ферндейл мужчина сжег собственный дом, пытаясь избавиться от скунсов

 

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