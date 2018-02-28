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СК РФ возбудил дело по факту гибели пожарных при возгорании в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели пожарных при тушении возгорания в квартире в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«По поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — приводит заявление Ивановой ТАСС.

Она сообщила, что по основной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Следователи выясняют точные причины возникновения пожара, назначены судебные экспертизы.

Как сообщал портал iz.ru, сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в квартире жилого дома по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы в ночь на 28 февраля. После гибели пожарных началась доследственная проверка.

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