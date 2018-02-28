Женщина рассказала о спасении людей из сгоревшей в Москве квартиры

Женщина рассказала о спасении людей из сгоревшей на севере Москвы квартиры. Инцидент произошел в многоквартирном доме на бульваре Матроса Железняка.

По словам очевидицы, там проживали ее дочь и трое внуков. Причиной возгорания стало короткое замыкание в одной из комнат.

«Как увидели задымление, вспышку, она схватила детей троих — как раз укладывала спать – и выскочила. Побежала на улицу, там стояла с детьми раздетая, потом соседи забрали», — рассказала женщина.

Как сообщал портал iz.ru, при тушении пожара в квартире жилого дома на бульваре Матроса Железняка на севере Москвы погибли два сотрудника МЧС.