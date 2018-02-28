BMW для олимпийских призеров привезли на Красную площадь

На Васильевский спуск в Москве привезли 140 подарочных автомобилей BMW для российских участников Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Каждый автомобиль имеет уникальный номерной знак. Золотые олимпийские медалисты получат в подарок флагманы BMW X6, серебряные призеры станут обладателями X5, а бронзовые медалисты уедут из центра столицы на автомобилях BMW X4.

БМВ за олимпийскую медаль: Красная площадь готовится к награждению российских спортсменов pic.twitter.com/2fCL9lhC99 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 февраля 2018 г.

Автомобили закупил Фонд поддержки олимпийцев через российское представительство BMW. Церемония награждения пройдет в Кремле в среду, 28 февраля. С участниками зимней Олимпиады встретится президент РФ Владимир Путин, чтобы вручить им государственные награды.