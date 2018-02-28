Поматросили

Жителей двух немецких городов могут заставить расстаться с дизельными автомобилями. Еще несколько лет назад европейские власти давали льготы тем, кто покупает машины на дизеле, а теперь грозятся ввести запрет на их использование. Сколько людей могут пострадать из-за изменчивости взглядов чиновников и экологов и что дало старт крупной антидизельной кампании, читайте в материале портала iz.ru.

Наперегонки

Четыре мировых мегаполиса — Афины, Мадрид, Мехико и Париж — договорились полностью избавиться от легковых и грузовых автомобилей на дизельном топливе к 2025 году. Такое соглашение мэры городов подписали два года назад на международной конференции в Мексике.

Власти Парижа, некогда призывавшие жителей к покупке машин на дизеле, теперь даже предлагают вознаграждение тем, кто готов сменить их на электромобиль или гибрид. В октябре 2017 года мэрия пообещала ускориться и полностью изгнать дизель из столицы Франции к 2024 году, а авто с бензином — к 2030-му. Вместо этого горожанам предлагают опять же электрокары, велосипеды и общественный транспорт. Вся страна намерена провести транспортную реформу к 2040 году. Успеют и вообще захотят ли перестраиваться 32 млн французских автовладельцев, неизвестно.

Дизель_1 Фото: Global Look Press/Marius Becker

Далеко идущие планы готовит и правительство Великобритании. Сроки ставят те же — 2040-й год. Остается еще больше 20 лет, чтобы англичане пересели на электрокары. Пока лишь 1% автовладельцев Соединенного Королевства могут похвастаться машиной с электродвигателем.

Нидерланды взяли планку еще выше, решив последовать примеру скандинавских соседей и отказаться от дизеля еще быстрее — до 2030 года. Там доля электрокаров чуть выше и достигает 2%, но для того, чтобы пересадить всю страну с дизеля, этого явно недостаточно.

Маленькими шагами

Наиболее активно к этой цели движутся в Германии. Два года назад бундесрат вообще предлагал с 2030 года запретить эксплуатацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на всем пространстве Европейского Союза. Вопрос глобального законодательного запрета пока подвис, в то время как у властей германских регионов может появиться право самостоятельно принимать решение об ограничении использования дизельных машин.

Во вторник, 27 февраля, стало известно, что Федеративный административный суд Германии разрешил администрациям Штутгарта и Дюссельдорфа вводить такой запрет на местном уровне. Пока власти этих городов не заявляли о намерении воспользоваться этим правом. Под вопросом оказалась судьба 15 млн владельцев машин.

«Очень лицемерное предложение. Десятилетиями ничего не предпринималось, а тут вдруг им начал мешать дизель», — говорит немецкий автовладелец, называя действия сторонников запрета «фальшивой политикой». Его слова приводит портал iz.ru. Вторит ему еще один местный житель: «У меня у самого дизель, и для меня всё это — государственная конфискация автомобиля!»

Дизель_2 Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow

От запрета эксплуатации дизеля пострадают не только владельцы машин, но и производители. А для Германии, где автопром является системообразующей отраслью, это может вылиться в серьезную социально-экономическую проблему — на автопредприятиях работают по меньшей мере 800 тыс. жителей ФРГ.

Экологи, которые бьются за запрет дизелей, настаивают на своем. «Мы подали в суд на множество городов, — говорит представитель Немецкого союза по охране окружающей среды Доротея Заар. — Фактически во всей стране превышены установленные нормы на углекислый газ, а это влечет за собой серьезные последствия для здоровья нашего населения».

Корень зла

Совсем недавно эксперты, в том числе и немецкие, называли дизельное топливо самым экологичным. Считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, то и выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа. Власти стран ЕС поголовно предоставляли льготы на покупку машин, работающих на дизеле. Теперь же преференции предоставляют за отказ от авто, купленных, по сути, по настоятельной рекомендации и даже при поддержке тех же самых чиновников.

Всё перевернулось с ног на голову три года назад. Тогда в Европе разгорелся скандал вокруг автопроизводителей, получивший впоследствии название «дизельгейт». В США автоконцерн Volkswagen обвинили в том, что программное обеспечение, которым оснащены дизельные машины, занижает показатели выбросов вредных веществ. В итоге сотни тысяч авто были отозваны. Audi (является подразделением Volkswagen) бесплатно предоставила услуги, позволяющие улучшить показатели выхлопов, 850 тыс. автовладельцам. Прошлым летом один только Daimler из-за скандала решил отозвать 3 млн машин.

Дизель_3 Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Dieter Möbus

В «дизельгейте» продолжают всплывать новые подробности. Летом 2017 года, например, правоохранительные органы узнали о картельном сговоре между Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler, существующем с 1990-х годов. Последний раз обыски прошли в мюнхенских офисах Audi и квартирах бывших сотрудников компании на прошлой неделе, 22 февраля. В конце января фигурантов дела вдобавок обвинили в финансировании экспериментов на людях и животных.

Правительство ФРГ не отрицает необходимости разбирательства и наказания автоконцернов. Но это не то же самое, что запрещать авто на дизельном топливе, подчеркивали там. Чиновники в очередной раз напомнили о своей позиции после того, как Федеративный административный суд дал двум городам «флаг в руки» на запрет дизеля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в августе заявляла, что введение ограничений на использование автомобилей на дизельной топливе — не выход из «дизельгейта». Нужно одновременно и сохранить сильную автопромышленность, и соответствовать экологическим стандартам, и учитывать мнение жителей. «Не должно быть такого, чтобы кто-то покупал машину, и тут вдруг ему запрещали на ней ездить и перепродавать», — подчеркнула канцлер.