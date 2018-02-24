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BMW подозревают в манипуляциях с дизельными двигателями

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Фото: Global Look Prees/Alexander Pohl
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Немецкого автопроизводителя BMW подозревают в манипуляциях с дизельными двигателями. По данным еженедельника Spiegel, на нескольких моделях обнаружено некачественное программное обеспечение (ПО) по замеру выхлопов.

Представители концерна сообщили, что как минимум в двух моделях пятой и седьмой серии «по ошибке» установлены программы, манипулирующие данными о вредных выбросах. Изначально ПО предназначалось для других авто, в следствие чего «не функционирует оптимально». По предварительным оценкам, около 11 тыс. машин с такими программами могут находиться на территории Германии. Все они должны быть отозваны для доработки.

В компании подчеркнули, что в данном случае речь не идет об устройствах, которые отключали бы датчики выбросов полностью.

Изначально дизельный скандал разгорелся вокруг Volkswagen — компанию обвинили в установке программного обеспечения, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин. Всего по миру было продано 11 млн автомобилей с такими двигателями. Из-за «дизельгейта» концерн может потерять около €25 млрд. Экс-инженер Volkswagen Роберт Лян, признанный одним из ключевых виновников «дизельгейта», был приговорен к тюремному заключению на срок более трех лет и денежному штрафу в размере $200 тыс. 

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