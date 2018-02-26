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Fiat Chrysler прекратит выпуск дизельных авто к 2022 году

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jim West
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Автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) полностью прекратит производство легковых автомобилей с дизельными двигателями к 2022 году. Решение принято в связи с резким снижением спроса и быстрым ростом издержек.

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FCA является производителем линеек таких брендов, как Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo и Fiat.

Ожидается, что концерн сохранит дизельные двигатели в качестве варианта для коммерческих автомобилей, в частности, для популярных в США полноформатных пикапов RAM 1500.

Ранее автоконцерн отозвал более 162 тыс. автомобилей из-за неполадки в двигателе

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