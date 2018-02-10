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Volkswagen обменял 150 тыс. старых дизельных машин

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Фото: Global Look Press
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Германский автомобильный концерн Volkswagen вывел из эксплуатации 150 тыс. автомобилей на дизельных двигателях старого стандарта, обмен прошел за шесть месяцев. Пресс-служба автопроизводителя сообщает, что это было сделано благодаря программе бонусов: компания субсидирует обмен старого авто на более экологичную машину, передает ТАСС.

Программа обмена будет продлена до 31 марта 2018 года, так как воспользоваться «бонусами и перейти на новые модели со стандартом двигателя Eвро-6 решили больше людей в Германии», чем рассчитывала компания. Об этом рассказал руководитель департамента продаж Фред Капплер.

В последнее время вокруг дизельных авто разразился не один скандал. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen: его обвинили в установке программного обеспечения, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин.

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