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На Камчатке зафиксирован прирост населения впервые за 27 лет

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Фото: РИА Новости/Игорь Чабаненко
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На Камчатке впервые за 27 лет зарегистрирован миграционный прирост населения. По итогам прошлого года оно увеличилось на 544 человека.

Об этом в рамках ежегодного отчета о деятельности краевого правительства сообщил глава региона Владимир Илюхин.

«Рост социально-экономических показателей, объема инвестиций в экономику — всё это, безусловно, дает уверенность при реализации наших планов по развитию региона, по улучшению качества жизни наших земляков», — заявил губернатор.

В 2017 году власти региона не только сохранили все существовавшие меры социальной поддержки, но и увеличили их размер.

Всего на эти цели было направлено почти 5 млрд рублей, что на 150 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

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