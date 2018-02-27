Регионы получат 20 млрд рублей на досрочное повышение МРОТа

Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на повышение МРОТа с мая текущего года. Об этом во вторник заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин во время заседания в Совфеде.

«Минфин подготовил проект распоряжения. Эта сумма составляет 20 млрд рублей дополнительной финансовой помощи субъектам РФ», — сказал министр.

По его словам, минимальный размер оплаты труда в мае вырастет до 11 163 рублей. В общей сложности для увеличения МРОТа регионам потребуется 31,8 млрд рублей. Таким образом, правительство возьмет на себя порядка двух третей от общих расходов субъектов на реализацию проекта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума ускоренными темпами — с 1 мая текущего года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.



