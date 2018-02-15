Президентский закон о повышении МРОТ прошел второе чтение

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Документ внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным. В нем предлагается установить с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в сумме 11 163 рубля в месяц.

Единственная поступившая поправка — от Владимира Жириновского — была отклонена. Лидер ЛДПР предлагал повысить МРОТ до 20 тыс. рублей.

Спикер палаты Вячеслав Володин пояснил, что такая сумма может сделать закон недействующим, поскольку не его реализацию просто не найдется денег, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, с января 2018 года минимальный размер оплаты труда составил 85% от величины прожиточного минимума. Далее МРОТ планируется ежегодно устанавливать в размере прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.