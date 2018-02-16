Госдума приняла закон о повышении МРОТа до прожиточного минимума

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении одобрила президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

В ходе рассмотрения документа была внесена лишь одна поправка. Члены ЛДПР предлагали повысить МРОТ до 20 тыс. рублей. Депутаты не поддержали инициативу коллег, передает ТАСС.

Согласно закону, с 1 мая минимальный размер оплаты труда составит 11 163 рубля, что сопоставимо с прожиточным минимум трудоспособного населения. Документ затронет 3 млн человек, 1,6 млн из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

В 2018 году на повышение зарплат работников бюджетной сферы будет выделено 39,3 млрд рублей, работников организаций реального сектора — 22,7 млрд рублей.

Предыдущий закон о повышении МРОТа был принят нижней палатой парламента в декабре 2017 года, он предусматривал повышение МРОТа до 9489 рублей в месяц с 1 января 2019 года.

Инициатором более оперативного выравнивания двух показателей стал президент России Владимир Путин. Во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода глава государства заявил, что оно произойдет с 1 мая 2018 года, а не в начале 2019 года, как планировалось ранее.