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Комитет ГД поддержал повышение МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в понедельник на заседании поддержал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом по итогам обсуждения заявил глава комитета Ярослав Нилов.

Проект закона предлагает установить с 1 мая 2018 года МРОТ в размере 11 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Реализация его положений коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях, отмечается в пояснительной записке.

Суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в текущем году составят 39,3 млрд рублей, согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, в свою очередь, что в том случае, если в стране уменьшится уровень прожиточного минимума, размер МРОТ не снизится.

С 2019 года МРОТ будет расти в соответствии с динамикой прожиточного минимума трудоспособного населения, а не зависеть от уровня инфляции, напомнил министр, передает «ТВ Центр».

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