Прямой эфир
Сюжет:

Глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал о запрете алкоголя на стадионах

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал «Известиям» о запрете на продажу алкогольной продукции на стадионах и объектах чемпионата мира по футболу.

«Запрета на продажу алкоголя на стадионах и объектах ЧМ-2018 не будет, и тут не может быть никаких региональных трактовок», — сказал Сорокин. По его словам, города сами определяют правила продажи алкогольной продукции, но при этом «перегибов быть не должно».

«Например, тотального запрета на реализацию алкогольной продукции в течение месяца. В таком случае мы будем разговаривать с руководством региона и убеждать работать без чрезмерных ужесточений», — добавил Сорокин.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 планируют ограничить продажу алкоголя. Запрет будет действовать в радиусе 500 м от стадиона «Фишт» в Сочи и тренировочных площадок.

Кроме того, в Санкт-Петербурге реализация алкогольных напитков в стеклянной таре будет запрещена в двухкилометровой зоне от стадиона «Санкт-Петербург», а также в фан-зоне. 

В Екатеринбурге продажа алкоголя будет ограничена за три часа до матча на стадионе «Екатеринбург Арена» и еще на час после игры. В Москве будет запрещена продажа спиртного в любой таре в местах, связанных с проведением мероприятий ЧМ-2018.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Полностью пресечь спекуляции не получится»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оргкомитет ЧМ-2018 прокомментировал информацию о дефиците жилья в Саранске
Цены на билеты в Москву для болельщиков ЧМ-2018 выросли почти в 2,7 раза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017