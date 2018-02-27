Глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал о запрете алкоголя на стадионах

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал «Известиям» о запрете на продажу алкогольной продукции на стадионах и объектах чемпионата мира по футболу.

«Запрета на продажу алкоголя на стадионах и объектах ЧМ-2018 не будет, и тут не может быть никаких региональных трактовок», — сказал Сорокин. По его словам, города сами определяют правила продажи алкогольной продукции, но при этом «перегибов быть не должно».

«Например, тотального запрета на реализацию алкогольной продукции в течение месяца. В таком случае мы будем разговаривать с руководством региона и убеждать работать без чрезмерных ужесточений», — добавил Сорокин.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 планируют ограничить продажу алкоголя. Запрет будет действовать в радиусе 500 м от стадиона «Фишт» в Сочи и тренировочных площадок.

Кроме того, в Санкт-Петербурге реализация алкогольных напитков в стеклянной таре будет запрещена в двухкилометровой зоне от стадиона «Санкт-Петербург», а также в фан-зоне.

В Екатеринбурге продажа алкоголя будет ограничена за три часа до матча на стадионе «Екатеринбург Арена» и еще на час после игры. В Москве будет запрещена продажа спиртного в любой таре в местах, связанных с проведением мероприятий ЧМ-2018.

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