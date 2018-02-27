«Задача Dance Open — привезти самое лучшее»

​Объявлена программа XVII Международного фестиваля Dance Open, который пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 17 апреля. Наряду со спектаклями гостям и участникам фестиваля предложат мастер-классы, лекции, образовательные программы, творческие встречи. О достижениях и перспективах крупнейшего в России танцевального форума «Известиям» рассказала его художественный руководитель и директор Екатерина Галанова.

— Прочитала на вашем сайте поэтичное эссе о том, что 17-й сезон Dance Open посвящен сказке. Так случайно получилось?

— В каком-то смысле всё случайно в нашей жизни. Не потому, что хочу пофилософствовать. Именно программу этого года довольно давно начали собирать. В какой-то момент случилась проблема роста, когда мы немного не успевали за своими мечтами. Но в этом году стало все складываться — мы привозим «Золушку» Балета Монте-Карло в постановке Жана-Кристофа Майо с невероятными костюмами Жерома Каплана.

Я считаю, что это один из лучших его спектаклей. Наверное, самый трогательный и глубокий. История не столько про Золушку: это гораздо более серьезная и пронзительная вещь. То же можно сказать о «Щелкунчике» Йерона Вербрюггена (Большой театр Женевы). Спектакль абсолютно фантасмагоричный, совершенно сумасшедшие декорации…

DanceOpen4 Сцена из балета «Щелкунчик» в постановке Йерона Вербрюггена (Большой театр Женевы) Фото: danceopen.com

Вроде бы привозим сказки, но на самом деле — это поиск смыслов, философское погружение и, на мой взгляд, жесткое попадание в сердце, может быть, даже излишне жесткое. «Фламенко» Хосе Антонио и его труппы я смотрела несколько лет назад в Мадриде. Меня поразило, что в какой-то момент я перестала видеть фламенко. Было ощущение, что танцовщики со мной разговаривают, я их понимаю, хотя там нет нарративного сюжета. Это скорее драматическая актерская работа, очень сложная, в том числе и на энергетическом уровне.

— Танцовщики Национального балета Нидерландов (Dutch National) уже стали завсегдатаями фестиваля. Эта труппа — ваше личное пристрастие?

— Можно сказать и так. Была довольно крепкая труппа, но особенного интереса у меня к ней не было. С приходом худрука Теда Брандсена они начали не просто набирать, а, как на лифте, подниматься. Очень интересно стали работать с репертуаром, и теперь мы можем развернуть с их помощью веер лучших хореографов.

В этот раз привозим «Кончерто Конкордия» Кристофера Уилдона, «Тристана и Изольду» Доусона, «Подвижные пространства» моего любимого Кшиштофа Пастора, «Дежавю» Ханса ван Манена. Попросили также вставить в программу «Воспоминания о дорогом месте» Алексея Ратманского. Это красивая, изящная вещь на музыку Чайковского… Задача — за один вечер показать самых лучших и самых успешных хореографов мира.

DanceOpen2 Хореограф Национального балета Нидерландов Кшиштоф Пастор Фото: Global Look Press/ZUMA/Maciej Luczniewski

— И самых радикальных?

— Вы, вероятно, имеете в виду спектакль «Левой, правой, левой, правой». Да, Словенский национальный театр Марибора — тоже моя любимая труппа. Хореографы, которые работают с Марибором, это радикальная молодежь: Клюг, Ингер, Экман. Они экспериментируют с языком и формой хореографического текста, с мировоззрением зрителей, хулиганят, иронизируют, очень лично окрашивают всё. Dance Open существует в самом широком диапазоне — нам очень хочется показать зрителю целостную картину мира балета: от лучшего, накопленного за столетия, и до того, что будет признано лучшим завтра.

— И в качестве уравновешивающего компонента предлагаете старую добрую «Тщетную предосторожность» Екатеринбургского балета?

— Мы открываем ею фестиваль. Тут тоже своя история. Из жизни ушел Сережа Вихарев (реставратор старинной хореографии. — «Известия»). Мне посчастливилось — правда, недолго — с Сергеем работать, когда я была артисткой балета. Сережа был очень чутким и талантливым человеком, хотелось бы что-то сделать в его память. И как раз поставленная им «Тщетная предосторожность» никогда не показывалась в Санкт-Петербурге. Спектакль — изумительный, легкий, праздничный, искрометный, с совершенно невероятным оформлением а-ля Ван Гог. Художница Альона Пикалова красиво это всё сделала. Ну и ребята замечательно танцуют. За этот год они сделали нечеловеческий рывок.

DanceOpen3 Спектакль Екатеринбургского балета «Тщетная предосторожность» Фото: danceopen.com

— Dance Open остался год до совершеннолетия. Удалось ли реализовать то, что задумывалось 17 лет назад?

— Я вообще тогда не задумывалась. Ушла из театра в бизнес, и мне хотелось что-то сделать, не очень отрываясь от балета. Мы начали с серии мастер-классов и медленно, вдумчиво шли, наращивая обороты. Коллектив был — полтора человека, сейчас это — серьезная профессиональная команда, соответствующая требованиям самых высокотехнологичных и капризных театров. Пиар, техническая сторона, логистика — это всё грани работы команды, влюбленной в общее дело, влюбленной в балет.

Шутка ли, во время фестиваля каждые два дня мои ребята принимают новую труппу с новым райдером. И обеспечить артистов надо так, чтобы они работали, как дома. Они не должны почувствовать, что в гостях. И они этого не чувствуют. Конечно, вначале мы не думали, что потянем такой фестиваль. Но мне кажется, и не надо задумываться. Главное — просто ножки в сторону цели переставлять.

— По традиции танцем фестиваль не ограничивается. Что на этот раз запланировано в off-программе?

— В этом году мы ее значительно наполнили и усилили. Это и выставка, и лекции. Мы хотим что-то сделать не только для профессионалов нашей индустрии — студентов, педагогов, репетиторов, хореографов, но и для людей, которые просто любят балет. Уже стало понятно, что мы на правильном пути — все лекции востребованы.

Когда мы «ловили» идеи, то провели мини-исследование. Наши зрители (может быть, и не только наши) хотят знать, правильно ли они понимают и оценивают ту или иную вещь. «Мне не понравилось, потому что плохо, или моего образования недостаточно, чтобы оценить это?» «Мне понравилось. Почему мне понравилось? Как это нужно расшифровывать?» Именно проблемам восприятия и оценки будет посвящена серия лекций.

DanceOpen1 Сцена из балета Игоря Стравинского «Весна священная» в постановке Эдварда Клюга, представленного Словенским национальным театром в рамках XII Международного фестиваля балета Dance Оpen Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

— Вопрос о премии Dance Open, которую присуждают по итогам гала-концерта. Вначале ее вручали ежегодно, теперь — раз в два года. Нет достойных кандидатов?

— Был дикий финансовый кризис. Года четыре назад нам не хватало денег на программу для зрителей. То есть вопрос стоял так: или мы делаем премию, или привозим еще одну труппу. Тогда мы приняли командирское решение делать премию раз в два года. Мы решили, что делать ее нужно, как «Оскар», или не делать вообще. Может быть, надо было сделать ее с еще большим перерывом. Но пока так. И еще одно соображение сыграло свою роль. В связи с тем что мы ежегодно привозим лучших из лучших солистов и в гала-концерте заняты многие ребята, мы поняли в какой-то момент, что вручаем премии одним и тем же людям…

— Не только у вас было такое ощущение.

— Но при этом всё честно. Привозить ребят похуже, чтобы они получили премию, а лучших не привозить? Мы тогда наказываем зрителя. И мы оставили формат концерта. Привозим лучших исполнителей с интересной хореографией, а дальше, если статуэтка попадает в руки одних и тех же и у кого-то, например, пять статуэток, значит, он до сих пор молодец. Пока он лучший — у него на полке количество нашего хрусталя с каждым разом увеличивается (смеется).

В балетном мире все динамично: сегодня ты первый, а завтра что-то повредил, порох ушел. Буквально год — и уже не то. И наоборот: за год можно сделать очень многое. Динамика балетного человека, труппы может быть невероятной. Показ перед выдающимися людьми — а у нас, вы знаете, очень представительное жюри во главе с классиком Хансом ван Маненом — для них очень важен и нужен. Получил артист или не получил премию, может быть, не имеет большого значения. Главное — то, что он имел возможность перед такой представительной аудиторией станцевать.

DanceOpen5 Хореограф Ханс ван Манен Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ребята страшно волнуются. Даже для самых-самых важно — приглашен или не приглашен на следующий гала, guest или не guest в следующих постановках, свершился переход в другую труппу или не свершился. Трудно даже представить, сколько новых контрактов и приглашений случается на нашем фестивале. Это возможность для очень именитых и абсолютно успешных артистов попробовать что-то новое. Они ведь довольно инертны, потому что огромное количество работы в их родных театрах, это тяжело, организм изнашивается. А когда тут же, после концерта, можно решить множество вопросов… Новое направление, новый проект — и здесь же руководители, хореографы, педагоги, партнеры. Я путешествую по банкетному залу, и у меня ощущение, что сначала было, как на конференции, пленарное заседание, а сейчас — работа по секциям. Смотрю и понимаю, что идут творческие процессы. Мы сделали самое главное, ура!

— То есть фестиваль — это еще и своего рода балетный рынок?

— Творческая лаборатория, которая реально приносит успех. У меня тепло на душе, когда я понимаю, что знаю, где и как они договорились. В том числе это наши усилия, мы тоже немного меняем этот мир. По-моему, это очень здорово.

— И все же в первую очередь фестивали делаются для зрителей. Кто он, ваш зритель?

— Нам очень хочется видеть зрителя не случайного, того, кто разбирается, понимает, куда он пришел и зачем. Именно поэтому мы ведем такую серьезную информационную кампанию.