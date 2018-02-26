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Адвокаты осужденных за хищения с Восточного обжалуют приговор

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Адвокаты осужденных за хищения с космодрома Восточный бывшего руководителя компании «Дальспецстрой» Юрия Хризмана и бывшего главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина планируют подать апелляцию в Верховный суд Российской Федерации, сообщает юрист Юрий Анисимов в понедельник, 26 февраля.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, защита считает, что вынесенный приговор не обоснован. Адвокат бывшего главного бухгалтера Алексей Слепцов назвал назначенное наказание для Ашихмина чрезмерным за неправильное ведение бухгалтерского учета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Дальневосточный окружной военный суд признал виновными Хризмана и Ашихмина. Экс-руководителя «Дальспецстроя» приговорили к 12 годам лишения свободы, бывшего главного бухгалтера — к семи годам. Также суд постановил взыскать с них 5,16 млрд рублей в пользу «Роскосмоса».

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