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Фигуранты дела «Дальспецстроя» выплатят «Роскосмосу» 5 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Дальневосточный окружной военный суд постановил взыскать с экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана и бывшего главбуха компании Владимира Ашихмина 5,16 млрд рублей в пользу «Роскосмоса» по делу о хищениях с космодрома Восточный. Об этом сообщает «РИА Новости».

Хризмана признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Ашихмин получил семь лет.

Другие фигуранты дела также получили реальные сроки заключения. Суд приговорил Михаила Хризмана к пяти годам и шести месяцам заключения, Виктора Чудова — к шести годам тюрьмы.

По данным следователей, в 2006–2009 годах вышеперечисленные лица по предварительному сговору похитили около 106 млн рублей, принадлежавших «Дальспецстрою». Как утверждает СКР, Хризман и главбух использовали авансы по 11 госконтрактам на цели, не связанные со строительством объектов Восточного. В результате «Роскосмосу» был причинен ущерб в размере 5,2 млрд рублей.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Строительство космодрома велось в Амурской области с 2012 года.

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