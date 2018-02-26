Экс-главу «Дальспецстроя» приговорили к 12 годам лишения свободы

Дальневосточный окружной военный суд приговорил экс-главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС. Он также должен будет выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Хризмана признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Признать Хризмана виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 4 ст. 160, назначить 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей», — сказал судья Андрей Вахненко.

Другие фигуранты дела о хищениях на космодроме Восточный также получили реальные сроки заключения. Суд приговорил Михаила Хризмана к пяти годам и шести месяцам заключения, Виктора Чудова — к шести годам лишения свободы и Владимира Ашихмина — к семи годам.

В конце октября 2015 года Следственный комитет России завершил расследование аферы, в результате которой государству в лице Спецстроя был причинен ущерб в размере 5 млрд рублей. Обвиняемыми по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») стали бывший глава ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое Юрий Хризман и главбух предприятия Владимир Ашихмин.