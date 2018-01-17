Задержан подозреваемый в хищении выделенных космодрому Восточный 7,6 млн

Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в хищении 7,6 млн рублей, выделенных на строительство новых объектов космодрома Восточный, сотрудника частной компании Илью Сафронова.

По данным следствия, Сафронов в октябре 2017 года, являясь работником сотрудничавшей с Восточным компании, составил от имени фирмы поддельные договоры на поставку Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры необходимого для строительства космодрома оборудования.

Он также сфальсифицировал документы, в которых говорилось о том, что оборудование было отправлено и отгружено. На основании поддельных документов на счет фирмы, в которой работал Сафронов, были перечислены 7,6 млн рублей.