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ФСБ задержала экс-главу службы безопасности Березовского

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Фото: РИА Новости
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Оперативники ФСБ 16 января задержали бывшего главу службы безопасности олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова по подозрению в незаконном хранении оружия и причастности к инсценировке терактов. 

«В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — приводит РБК слова своего источника в ФСБ.

По данным издания, помимо Соколова в рамках того же дела задержаны двое его коллег из коммерческой компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», в которой экс-глава службы безопасности Березовского работал экспертом.

Кроме того, по словам источников из ФСБ и МВД, вместе с Соколовым также был задержан бывший руководитель службы безопасности химического предприятия «Тольяттиазот» Олег Антошин. 

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