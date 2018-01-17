ФСБ задержала экс-главу службы безопасности Березовского

Оперативники ФСБ 16 января задержали бывшего главу службы безопасности олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова по подозрению в незаконном хранении оружия и причастности к инсценировке терактов.

«В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — приводит РБК слова своего источника в ФСБ.

По данным издания, помимо Соколова в рамках того же дела задержаны двое его коллег из коммерческой компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», в которой экс-глава службы безопасности Березовского работал экспертом.

Кроме того, по словам источников из ФСБ и МВД, вместе с Соколовым также был задержан бывший руководитель службы безопасности химического предприятия «Тольяттиазот» Олег Антошин.