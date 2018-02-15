Фигурантов дела о хищении 1,3 млрд руб. на Восточном признали виновными 

Симоновский суд Москвы признал виновным четырех фигурантов дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.

Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Судья отметила, что хищение средств было совершено организованной группой по предварительному плану. Суд оглашает полный текст приговора, включая его мотивировочную часть. Чтение может занять более одного дня. Наказание для подсудимых будет названо в заключительной части приговора, передает ТАСС.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить бывшему гендиректору Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Евгении Дегтяревой наказание в виде 8 лет лишения свободы, ее отцу Сергею Дегтяреву — 10 лет колонии, бывшим менеджерам фирмы Александру Базанкову и Мурату Матуеву — по 7 лет заключения каждому.

МВД и СКР расследуют 10 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Среди них, в частности, дело о мошенничестве на 400 млн рублей, фигурантами которого являются гендиректор ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое Андрей Ярцев, гендиректор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов.

В конце октября 2015 года Следственный комитет России завершил расследование аферы, в результате которой государству в лице Спецстроя был причинен ущерб в размере 5 млрд рублей. Обвиняемыми по статье 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями») стали бывший глава ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при «Спецстрое» Юрий Хризман и главбух предприятия Владимир Ашихмин.



