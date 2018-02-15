Футболист Смолов пострадал от аферы экс-депутата

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов пострадал от махинаций бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева. Футболист приобрел у него квартиру, которая находилась в залоге у банка.

Экс-парламентарий предложил спортсмену приобрести квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Покупка обошлась Смолову в 191 млн рублей.

После заключения договора спортсмен узнал, что недвижимость находится в залоге у одного из банков. Тогда стороны заключили дополнительное соглашение — Самиев обязался погасить долги в течение двух месяцев, однако так и не выполнил взятое на себя обязательство, пишет газета «Коммерсант».

Против экс-депутата возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это дело стало вторым делом в отношении Самиева.

Экс-депутат был задержан в сентябре прошлого года по подозрению в махинации с недвижимостью стоимостью около $850 тыс. В настоящий момент Самиев находится под стражей.