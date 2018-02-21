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Виновные в хищениях на Восточном получили от 4,5 до 8 лет колонии

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Четыре фигуранта дела о хищении 1,3 млрд рублей в ходе строительства космодрома Восточный приговорены к отбыванию наказания в колонии сроком от 4,5 до 8 лет. Решение об этом 21 февраля вынес Симоновский суд Москвы, сообщает «РИА Новости».

Сергей Дегтярев получил восемь лет колонии и штраф в 1,5 млн рублей, его дочь Евгения, экс-гендиректор Волго-Вятской строительной компании — 4,5 года и штраф в 1 млн рублей, бывший менеджер компании Александр Базанков — семь лет колонии и штраф в 1 млн рублей, его коллега Марат Матуев — 5,5 года и штраф в 1 млн рублей.

Наказание оказалось чуть мягче того, что требовала прокуратура: для Дегтярева и Дегтяревой прокуратура запрашивала 10 лет и 8 лет соответственно, Базанкову и Матуеву просила дать по семь лет.

При оглашении судья отметила, что хищение средств было совершено организованной группой по предварительно составленному плану. Суд пришел к выводу, что хищение государственных средств было произведено с распределением ролей и нанесло значительный общественный ущерб. Защита объявила, что будет обжаловать приговор.

К декабрю 2017 года по уголовным делам, возбужденным после проверок строительства Восточного, было осуждено 13 человек.

Так, экс-председатель совета директоров Тихоокеанской мостостроительной компании, которая являлась подрядчиком строительства космодрома, был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей за организацию преступной схемы для хищения денежных средств предприятия. Они переводились со счетов общества в аффилированные компании. Всего фигурантам того уголовного дела удалось похитить более 100 млн рублей.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области сопровождалось громкими скандалами в связи с огромными суммами растрат. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что «проворовавшимся» на Восточном не удастся уйти от ответственности.

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