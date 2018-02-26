Украинские силовики атаковали 12 поселков Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) зафиксировали 17 нарушений режима перемирия в самопровозглашенной ДНР, заявил представитель оперативного командования ДНР.

Силовики обстреляли 12 населенных пунктов из артиллерийских орудий 122 калибра и минометов. Также применялись БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.

В результате атак получили повреждения шесть домохозяйств в Докучаевске и Зайцево. О погибших и пострадавших не сообщается, указывает «Интерфакс».

Тем временем военные в Донбассе живут в постоянном ожидании провокаций со стороны ВСУ. По их мнению, «финальная битва» неизбежна.