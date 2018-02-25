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Астронавт рассказал о высадке человека на Марс через 20 лет

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ray Tang
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Люди высадятся на Марс через 20 лет. Способствовать этому будут космические исследования, полагает астронавт из Великобритании Тим Пик.

Новую страницу в истории освоения человечества космосом открыл успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компанией Space X Илона Маска, отметил он, передает ТАСС. Пик добавил, что новая эра космических исследований «очень и очень интересна».

«Я думаю, что люди будут на Марсе в конце 2030-х годов. Именно над этим работают государственные космические агентства и Международная координационная группа по исследованию космоса», — заявил он.

По словам астронавта, в 2022 году начнется строительство международной окололунной станции (программа Deep Space Gateway, DSG). Именно она в будущем будет играть ключевую роль в освоении человеком космического пространства.

Британский астронавт Тим Пик побывал на МКС с 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года.

Ранее на этой неделе американская компания Bigelow Aerospace заявила, что намерена создавать космические орбитальные станции и управлять ими специально учрежденной компанией. 13 февраля исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут заявил, что в 2022 году США начнут строительство станции на орбите Луны.

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