NASA заявило о начале строительства станции на орбите Луны в 2022 году

В 2022 году США начнут строительство орбитальной станции на орбите Луны, сообщил исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут.

«Мы начнем строительство космической инфраструктуры на орбите Луны для длительного исследования и изучения нашего ближайшего соседа. В 2022 году мы осуществим запуск силового и двигательного элемента на орбиту Луны, который станет основой Лунной орбитальной станции (Lunar Orbital Platform-Gateway)», — приводит его слова «РИА Новости».

Лайтфут заявил о планах NASA в связи с публикацией проекта бюджета США на 2019 год. И.о. главы космического агентства пояснил, что США намерены в 2020-х годах вернуться на Луну и начать исследования космоса с лунной орбиты. По словам Лайтфута, США будут осуществлять лунную программу, «устремив взгляд к Марсу».

Как ранее сообщала газета «Известия», в России в 2018 году начнется тестирование систем возвращения космонавтов с Луны. Испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», на котором космонавты будут летать на околоземную орбиту и Луну, пройдут под Феодосией.