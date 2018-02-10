В NASA сообщили о приближении к Земле 40-метрового астероида

К Земле приближается астероид, превосходящий по размерам челябинский метеорит. Об этом сообщил руководитель Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пол Ходас.

Он отметил, что это уже второй астероид за неделю, который пролетит в непосредственной близости от Земли. Его размеры — 15х40 м. Это превышает размеры челябинского метеорита, упавшего на Землю в 2013 году. Однако в данном случае ученые полагают, что небесное тело не войдет в атмосферу нашей планеты.

Пролетит астероид на расстоянии 6 тыс. км от Земли в ночь на 10 февраля.

«Астероид, получивший имя 2018-CB, наиболее близко должен пройти мимо Земли 9 февраля в 22:30 GMT (10 февраля в 01:30 мск). Это расстояние соответствует примерно одной пятой части расстояния от Земли до Луны», — цитирует Reuters Ходаса.

Эксперт отметил, что астероиды такого размера нечасто проходят так близко от Земли.

«Может быть, только один или два раза в год», — подчеркнул ученый.



Это второй астероид на этой неделе, пролетающий возле Земли. Размеры предыдущего составили 15х30 м, он прошел на расстоянии 184 тыс. км.

В декабре портал iz.ru сообщал, что возле Земли пролетел астероид размером с небоскреб. По словам ученых, гигант пронесся мимо нашей планеты со скоростью 34 км/с.