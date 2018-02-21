Bigelow Aerospace объявила о планах по созданию собственных станций на орбите

Американская компания Bigelow Aerospace намерена создавать космические орбитальные станции и управлять ими специально учрежденной компанией. Информацию об этом распространили представители созданного совместно с Центром по развитию науки в космосе оператора Bigelow Space Operations (BSO) в среду, 21 февраля.

«BSO будет заниматься продажей, управлением и эксплуатацией автономных космических станций, разработанных Bigelow Aerospace», — цитирует ТАСС микроблог оператора.

При этом Bigelow Aerospace проведет исследование рынка и возможности потенциальных конкурентов, среди которых может оказаться и NASA.

13 февраля исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут заявил, что в 2022 году США начнут строительство станции на орбите Луны.

Он пояснил, что США намерены в 2020-х годах вернуться на Луну и начать исследования космоса с лунной орбиты. По словам Лайтфута, США будут осуществлять лунную программу, «устремив взгляд к Марсу».