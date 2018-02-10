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Автомобиль Илона Маска зарегистрирован NASA как космический корабль

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Фото: REUTERS/SpaceX
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Электрокар Tesla Roadster, отправленный в космос 6 февраля на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, официально зарегистрирован NASA как космический корабль. 

Об этом говорится в базе данных NASA HORIZONS.

На сайте приводится подробное описание Tesla Roadster как космического корабля, в котором говорится, что объект «состоит из обычного автомобиля Tesla Roadster и манекена в скафандре, прозванного Starman». 

Это подтверждает то, что автомобиль в данный момент находится на гелиоцентрической орбите, уточняет Daily Mail. Также сообщается, что в автомобиле было установлено устройство записи информации, на котором в том числе есть электронная версия серии книг Айзека Азимова «Основание». Также к машине была прикреплена табличка с именами 6 тыс. сотрудников компании Илона Маска SpaceX.

Масса машины, ставшей официально космическим кораблем, составляет около 1250 кг.

Ранее сообщалось, что спортивный автомобиль вишневого цвета находился на ракете в качестве полезной нагрузки на ракете. За рулем находится манекен в скафандре SpaceX. 

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошел с мыса Канаверал штата Флорида 6 февраля.

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