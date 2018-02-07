Tesla Илона Маска начала движение к поясу астероидов в космосе

Электрокар Tesla Roadster, стартовавший 6 февраля на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите. Об этом сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

Спортивный автомобиль вишневого цвета находился на ракете в качестве полезной нагрузки на ракете. За рулем находится манекен в скафандре SpaceX.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

«Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и продолжаем двигаться к поясу астероидов», — написал он.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Известно, что верхняя ступень ракеты-носителя покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошел с мыса Канаверал штата Флорида 6 февраля. Глава США Дональд Трамп уже поздравил Маска с успешным запуском.