Tesla Илона Маска начала движение к поясу астероидов в космосе
Электрокар Tesla Roadster, стартовавший 6 февраля на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите. Об этом сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск в Twitter.
Спортивный автомобиль вишневого цвета находился на ракете в качестве полезной нагрузки на ракете. За рулем находится манекен в скафандре SpaceX.
«Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и продолжаем двигаться к поясу астероидов», — написал он.
Известно, что верхняя ступень ракеты-носителя покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.
Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошел с мыса Канаверал штата Флорида 6 февраля. Глава США Дональд Трамп уже поздравил Маска с успешным запуском.