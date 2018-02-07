Прямой эфир

Tesla Илона Маска начала движение к поясу астероидов в космосе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электрокар Tesla Roadster, стартовавший 6 февраля на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите. Об этом сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

Спортивный автомобиль вишневого цвета находился на ракете в качестве полезной нагрузки на ракете. За рулем находится манекен в скафандре SpaceX. 

«Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и продолжаем двигаться к поясу астероидов», — написал он.

Известно, что верхняя ступень ракеты-носителя покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта. 

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошел с мыса Канаверал штата Флорида 6 февраля. Глава США Дональд Трамп уже поздравил Маска с успешным запуском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп поздравил Маска с запуском Falcon Heavy
Запущена сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с Tesla Roadster на борту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017