Украинские диверсанты подорвались на собственной мине в Донбассе

Двое украинских силовиков погибли в Донбассе, сообщил 25 февраля официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Во время выхода диверсионно-разведывательной группы противника к линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в результате подрыва на собственной мине погибли двое военнослужащих», — цитирует Марочко РЕН ТВ.

Еще три человека были серьезно ранены. По словам Марочко, все погибшие и пострадавшие военные принадлежат к 46-му отдельному батальону специального назначения 54-й бригады ВСУ.

Также Марочко сообщил о прибытии эшелона с вооружением и техникой для подразделений ВСУ на железнодорожную станцию в районе Артемовска. По его словам, это связано с тем, что Киев всё еще рассматривает силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе. Для этого украинские власти продолжают проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ.

Украинские военные начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года.