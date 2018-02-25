Прямой эфир

Украинские диверсанты подорвались на собственной мине в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое украинских силовиков погибли в Донбассе, сообщил 25 февраля официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В ожидании мирной весны
Жители прифронтовой зоны Донбасса под ежедневными обстрелами продолжают верить в перемирие

«Во время выхода диверсионно-разведывательной группы противника к линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в результате подрыва на собственной мине погибли двое военнослужащих», — цитирует Марочко РЕН ТВ.

Еще три человека были серьезно ранены. По словам Марочко, все погибшие и пострадавшие военные принадлежат к 46-му отдельному батальону специального назначения 54-й бригады ВСУ.

Также Марочко сообщил о прибытии эшелона с вооружением и техникой для подразделений ВСУ на железнодорожную станцию в районе Артемовска. По его словам, это связано с тем, что Киев всё еще рассматривает силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе. Для этого украинские власти продолжают проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ.

Украинские военные начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДНР в Минске обсудит обстрел санитарной машины в Донбассе
В Совфеде рассказали о последствиях закона о реинтеграции Донбасса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017