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В ЛНР заявили о прибытии эшелона с вооружением для силовиков

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Фото: РИА Новости
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На железнодорожную станцию в районе Артемовска прибыл эшелон с вооружением и техникой для подразделений ВСУ в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

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По его словам, в частности, были привезены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Всё это отправят для доукомплектования подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Киевская власть по-прежнему рассматривает силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе и для этого продолжает проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения сторон», — цитирует Марочко «РИА Новости».

20 февраля украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию объявляют «страной-агрессором». Также он предусматривает существенное усиление Украиной правовой базы использования ВСУ и других силовых структур. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя принятие Киевом закона о реинтеграции Донбасса, заявил, что он предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины. По мнению главы дипломатического ведомства, Украина не собирается выполнять Минские соглашения.

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