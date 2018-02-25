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ДНР в Минске обсудит обстрел санитарной машины в Донбассе

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Фото: novorossia.su
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Обстрел санитарного автомобиля в Донбассе обсудят представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 28 февраля в Минске, где состоится заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этих намерениях сообщил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин. Санитарную машину обстреляли около Докучаевска, погибли три человека.

«Надеемся, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ и страны-гаранты не оставят без внимания преступные действия украинской стороны, и виновные в совершении военного преступления понесут заслуженное наказание», — приводит ТАСС слова Пушилина.

22 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили противотанковую управляемую ракету по автомобилю медпомощи, перевозившему раненного ополченца ДНР. При обстреле погибли три человека.

Ранее стало известно, что украинские силовики пять раз за месяц пытались сбить беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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