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Пять человек стали жертвами двойного теракта в йеменском Адене

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Фото: REUTERS/Fawaz Salman
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Пять человек погибли и 31 получил ранения в результате двойного теракта в йеменском городе Аден. Об этом в субботу, 24 февраля, передает телеканал Sky News Arabia.

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Сообщается, что двое смертников атаковали штаб-квартиру антитеррористического управления. Сначала первый террорист на начиненной взрывчаткой машине подорвал себя на въезде в лагерь, а затем второй боевик сумел прорваться внутрь на заминированном автомобиле и привел в действие бомбу.

Отмечается, что все нападавшие были уничтожены. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В Йемене 20 февраля был схвачен один из влиятельных главарей террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Лидера местных боевиков спецназ поймал во время рейдов вблизи долины Эль-Масини на востоке страны. В ходе операции по поимке экстремиста силовики ликвидировали несколько человек из его сопровождения.

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