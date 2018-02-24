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Японка Такаги выиграла масс-старт по конькобежному спорту на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Японская конькобежка Нана Такаги стала обладательницей золотой медали в масс-старте на Олимпийских играх в Пхенчхане выиграв масс-старт в субботу, 24 февраля.

Мимо CAS
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Японка набрала 60 очков, финишировав первой. Серебро выиграла действующая чемпионка мира в этой дисциплине южнокорейская спортсменка Ким Бо Рым (40 очков), бронзу завоевала Ирен Схаутен.

Это четвертая золотая медаль сборной Японии, сообщает ТАСС.

21 февраля российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила о готовности присоединиться к иску к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории, информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову.

По словам Фаткулиной, подача иска будет рассматриваться после Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане и альтернативных Игр в России.

24 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил Фаткулина лишена серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх,

1 февраля она была оправдана CAS, но приглашения на Олимпиаду не получила.

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