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Суд арестовал главу управления налоговой службы по Курганской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Начальник управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Курганской области Владимир Рыжик арестован по обвинению в растрате и взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Курганский городской суд 24 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

«Суд арестовал на два месяца Рыжука», — сказала агентству помощник судьи Наталья Иванищева.

Руководитель управления УФНС по Курганской области Владимир Рыжук обвиняется в растрате и получении взятки в 500 тыс. рублей. 

24 февраля о задержании бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова сообщила Генпрокуратура страны.

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