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Бывшему мэру Йошкар-Олы Плотникову продлили арест до 17 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бывшему мэру Йошкар-Олы Павлу Плотникову продлили арест до 17 мая 2018 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд поддержал ходатайство следствия и продлил срок содержания Плотникова под стражей до 17 мая», — заявил представитель пресс-службы.

Слушания дела по существу состоятся 5 и 6 марта, но пройдут в закрытом режиме.

Напомним, Павел Плотников возглавлял администрацию Йошкар-Олы с 31 октября 2014 года. 25 ноября 2015 года депутаты проголосовали за расторжение контракта с ним в связи с утратой доверия. Экс-мэр был задержан 3 декабря 2015 года по обвинению в получение взятки в особо крупном размере. За это он должен был посодействовать коммерческой деятельности одного бизнесмена.

Позже в отношении Плотникова возбудили еще одно уголовное дело — по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Предполагается, что через доверенных лиц он управлял деятельностью компании «Столица-Строй».

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