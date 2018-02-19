Бывшему мэру Йошкар-Олы Плотникову продлили арест до 17 мая

Бывшему мэру Йошкар-Олы Павлу Плотникову продлили арест до 17 мая 2018 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд поддержал ходатайство следствия и продлил срок содержания Плотникова под стражей до 17 мая», — заявил представитель пресс-службы.

Слушания дела по существу состоятся 5 и 6 марта, но пройдут в закрытом режиме.

Напомним, Павел Плотников возглавлял администрацию Йошкар-Олы с 31 октября 2014 года. 25 ноября 2015 года депутаты проголосовали за расторжение контракта с ним в связи с утратой доверия. Экс-мэр был задержан 3 декабря 2015 года по обвинению в получение взятки в особо крупном размере. За это он должен был посодействовать коммерческой деятельности одного бизнесмена.

Позже в отношении Плотникова возбудили еще одно уголовное дело — по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Предполагается, что через доверенных лиц он управлял деятельностью компании «Столица-Строй».