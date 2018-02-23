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Мэра сицилийского города арестовали по обвинению в коррупции

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Фото: Global Look Prees/Paolo Manzo
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Мэр сицилийского города Ачиреале и еще семь человек арестованы по обвинению в коррупции при проведении государственных подрядов. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает финансовая гвардия Италии.

По версии следствия, Роберто Барбагалло попросил знакомого полицейского проверить бизнес двух братьев и назначить им штрафы. Пытаясь отменить их, бизнесмены обращались к самому Барбагалло. Взамен мэр просил их организовать голосование в пользу «своего» кандидата на региональных выборах, прошедших в минувшем ноябре.

Другой эпизод коррупционного скандала касается подряда по расширению местного кладбища. В документах мошенники указали так и не проведенные, но оплаченные консультации и проверки. Были выявлены аналогичные махинации при строительстве беговой дорожки на местном стадионе и футбольного поля в соседнем городе Мальванья, передает «РИА Новости».

В январе текущего года был арестован мэр небольшого сицилийского городка Сан-Бьяджио-Платани Санто Сабелла. Он получил пост благодаря мафиозным связям и «менял» господряды в будущем на голоса в свою поддержку в выборах 2014 года. Вместе с ним были задержаны более 50 человек, подозреваемых в причастности к 16 мафиозным семьям.

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