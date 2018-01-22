Более 50 предполагаемых мафиози арестованы на Сицилии

Крупная операция по борьбе с мафией завершилась на Сицилии арестом более 50 человек, подозреваемых в причастности к 16 мафиозным семьям.

Арестованных подозревают среди прочего в вымогательстве и участии в наркотрафике. Компании, принадлежавшие членам мафиозного клана, переведены в госсобственность. Задержан мэр небольшого городка Сан-Бьяджио-Платани Санто Сабелла, свой пост он получил благодаря мафиозным связям и «менял» государственные подряды в будущем на кандидатуры в свою поддержку в выборах 2014 года, сообщает «РИА Новости».

В начале января около 170 мафиози из организации «Ндрангета» были арестованы в Италии и Германии. 22 декабря портал iz.ru сообщил, что санитар скорой помощи за €300 убивал пациентов по заказу мафии на итальянском острове Сицилия.