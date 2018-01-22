Прямой эфир

Более 50 предполагаемых мафиози арестованы на Сицилии

0
Фото: Global Look Press/Andrea Ronchini
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупная операция по борьбе с мафией завершилась на Сицилии арестом более 50 человек, подозреваемых в причастности к 16 мафиозным семьям.

Арестованных подозревают среди прочего в вымогательстве и участии в наркотрафике. Компании, принадлежавшие членам мафиозного клана, переведены в госсобственность. Задержан мэр небольшого городка Сан-Бьяджио-Платани Санто Сабелла, свой пост он получил благодаря мафиозным связям и «менял» государственные подряды в будущем на кандидатуры в свою поддержку в выборах 2014 года, сообщает «РИА Новости».

В начале января около 170 мафиози из организации «Ндрангета» были арестованы в Италии и Германии. 22 декабря портал iz.ru сообщил, что санитар скорой помощи за €300 убивал пациентов по заказу мафии на итальянском острове Сицилия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Крестного отца» греческой мафии расстреляли на афинской улице
Возможный организатор «ограбления века» в США получил 8 лет за поджог машины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017