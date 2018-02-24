В Узбекистане за взяточничество задержан бывший генпрокурор

Уголовное дело за злоупотребления и взяточничество в отношении бывшего генпрокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова завела Генпрокуратура страны. Информацию об этом распространило само надзорное ведомство в субботу, 24 февраля.

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Р.Х. Кадирова по статьям 165, 205, 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан», — цитирует сообщение ТАСС.

В июле Генеральная прокуратура Узбекистана потребовала арестовать собственность преступной группы, связанной с дочерью первого президента страны Ислама Каримова Гульнарой, в России еще в 11 странах.

Каримовой инкриминируют завладение чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованное взимание у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий на $96,5 млн, а также сокрытие иностранной валюты на сумму около €29,1 млн и $1,9 млн путем получения откатов.