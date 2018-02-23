В Совфеде ответили на высказывания Бориса Джонсона о Крыме

В Совете Федерации РФ прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о принадлежности Крыма – по мнению министра, полуостров был отнят у Украины.

«То, о чём Джонсон говорит в своей статье, не соответствует действительности… Решение крымчанами принималось прежде всего с учётом той ситуации, которая складывалась на Украине. В Крыму возникла угроза войны, после того как Янукович был незаконно отстранён от власти, а участники переворота захотели «навести порядок» по всей стране», — заявил член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков.

Цеков заявил, что всегда сомневался в компетентности Джонсона, «особенно в том, что касается России». Он также подчеркнул, что существующая в мире напряженность связана «с действиями НАТО, американцев и в том числе англичан».

«Поэтому они должны адресовать себе различные пожелания по поводу того, что надо соблюдать международное право, стандарты. Это они их не соблюдают», — цитирует сенатора RT.

Напомним, 23 февраля была опубликована статья, в которой Борис Джонсон рассуждает о судьбе полуострова. Он назвал воссоединение Крыма с РФ «первой насильственной аннексией территории европейской страны и первым насильственным изменением границ в Европе после 1945 года».

«В ночь на 22 февраля 2014 года самые могущественные люди России собрались в Кремле и решили захватить Крым у Украины», - считает политик.