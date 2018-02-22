Парки Москвы не будут отменять праздничные мероприятия из-за морозов

Столичные парки планируют не отказываться от проведения праздничных мероприятий из-за морозов в последние выходные зимы.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгорпарка».

«Мы не планируем отменять праздничные мероприятия в парках, потому что у нас еще не такие сильные морозы», — сказали в пресс-службе.

Ранее портал iz.ru писал, что в выходные дни в Москву придут 20-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7–12 градусов, а местами — на 15–18 градусов ожидается в Москве с 23 по 28 февраля.