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Под Петербургом пожарные тушат загоревшийся автобус

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Фото: ТАСС/ Егор Алеев
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Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся автобус, сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в деревне Кудрово. В тушении пожара задействованы семь человек и две единицы техники. По данным агентства ТАСС, в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее портал iz.ru писал о серьезном ДТП в центре Санкт-Петербурга. На набережной реки Фонтанки столкнулись автобус и грузовая машина.  

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