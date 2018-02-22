Под Петербургом пожарные тушат загоревшийся автобус

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся автобус, сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в деревне Кудрово. В тушении пожара задействованы семь человек и две единицы техники. По данным агентства ТАСС, в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее портал iz.ru писал о серьезном ДТП в центре Санкт-Петербурга. На набережной реки Фонтанки столкнулись автобус и грузовая машина.