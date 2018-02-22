Белый дом намерен значительно увеличить экспорт оружия

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом увеличения объема экспорта вооружений. Белый дом хочет убедить союзников «не переключаться на поставщиков вооружений из Китая, России или Израиля», передает ТАСС, ссылаясь на статью в Washington Times.

Согласно новому плану Белого дома, процесс согласования и одобрения оружейных сделок должен быть ускорен. Речь идет о странах, которые могут обратиться за вооружениями к другим поставщикам, говорится в материале.

Тем же планом будет отменен ряд ограничений на экспорт вооружений, а американским дипломатам и военным атташе укажут более активно предлагать иностранным правительствам закупать американское оружие.

Ранее стало известно, что американская военная помощь Киеву не ограничится поставкой противотанковых ракетных комплексов Javelin. Россия пригрозила «сделать выводы» из американских поставок оружия Украине.