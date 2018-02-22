Прямой эфир

Мэл Гибсон снимет детективный сериал «Танцующий медведь»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Richard Harbaugh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер, режиссер и продюсер Мэл Гибсон приступит к работе над детективным сериалом под названием «Танцующий медведь», заказчиком выступил телеканал USA Network. Основой для сценария выбран роман Джеймса Крамли.

Коллегами Гибсона по съемкам станут сценарист, лауреат премии «Оскар» Роберт Таун, работавший над фильмом «Китайский квартал», и продюсер Майк Медавой.

До начала производства сериала Гибсон должен снять пилотный эпизод, отмечает «Газета.ру». Действие картины будет происходить в северном американском штате Монтана, имя главного героя серияла — Мило Драгович.

Ранее сообщалось, что актер Гари Олдман получил премию BAFTA за лучшую мужскую роль, а фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» взял пять наград BAFTA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арнольд Шварценеггер сыграет в фильме-пародии «Кунг Фьюри»
Кристофер Пламмер рассказал о съемках в Ужгороде и борще

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017