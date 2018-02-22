Мэл Гибсон снимет детективный сериал «Танцующий медведь»

Актер, режиссер и продюсер Мэл Гибсон приступит к работе над детективным сериалом под названием «Танцующий медведь», заказчиком выступил телеканал USA Network. Основой для сценария выбран роман Джеймса Крамли.

Коллегами Гибсона по съемкам станут сценарист, лауреат премии «Оскар» Роберт Таун, работавший над фильмом «Китайский квартал», и продюсер Майк Медавой.

До начала производства сериала Гибсон должен снять пилотный эпизод, отмечает «Газета.ру». Действие картины будет происходить в северном американском штате Монтана, имя главного героя серияла — Мило Драгович.

Ранее сообщалось, что актер Гари Олдман получил премию BAFTA за лучшую мужскую роль, а фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» взял пять наград BAFTA.