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Кристофер Пламмер рассказал о съемках в Ужгороде и борще

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Фото: TASS/Zuma/Nicolas Maeterlinck
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Накануне выхода фильма «Все деньги мира» корреспондент «Известий» встретился с Кристофером Пламмером в Беверли-Хиллз и узнал о роли Толстого, съемках в Ужгороде и борще.

Кристофер Пламмер впервые был номинирован на премию «Оскар» за роль Льва Толстого в фильме Майкла Хоффмана «Последнее воскресение». Актер признался, что считает ее одним из самых интересных персонажей в своей работе, а для погружения читал письма писателя и вспоминал его произведения.

Немало в работе над ролью Толстого Пламмеру помогли съемки в фильме «Ватерлоо», режиссером которого выступил Сергей Бондарчук. Во время летних съемок в Ужгороде в 1969 году актеры собирались в единственном люксе советского отеля у Рода Стайгера, который исполнял роль Наполеона. Между собой актеры называли отель большевистским.

«Всё помню, как будто вчера было. В особенности борщ, который давали на обед и на ужин. На завтрак я не ходил, поэтому не знаю наверняка, давали борщ на завтрак в этом отеле или нет», — вспоминает с улыбкой Кристофер Пламмер.

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