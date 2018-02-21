В Петербурге задержан замглавы городского фонда имущества

Заместитель генерального директора Фонда имущества Санкт-Петербурга Илья Жинкин задержан в рамках расследования дела о приватизации принадлежащего городу помещения. Об этом в среду, 21 февраля, сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

«Факт задержания заместителя генерального директора АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» подтверждаем. Задержание было произведено в понедельник на 48 часов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Сообщается, что мера пресечения в отношении задержанного еще не избрана. Как передает ИА «Невские новости», правоохранителей заинтересовали сделки, совершенные фондом с аффилированными между собой организациями. В документах речь идет о помещении в доме бывшей немецкой лютеранской церкви на Невском проспекте, которое выкуплено с правом преимущества.

Портал iz.ru писал о еще одном коррупционном скандале, который разразился накануне в Северной столице. Речь идет о хищениях при проектировании второй сцены Малого драматического театра — Театра Европы. В рамках уголовного дела уже задержаны представители компаний-подрядчиков.

Уголовное дело по факту хищения не менее 45 млн рублей было инициировано Министерством культуры РФ.